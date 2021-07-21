EA Sports представила геймплей FIFA 22

Компания EA Sports провела конференцию, на которой показала геймплей новой версии футбольного симулятора FIFA 22.

В рамках мероприятия EA Play на Youtube-канале компании разработчики продемонстрировали технологию HyperMotion, которая отвечает за анимацию игроков. Также компания рассказал об изменениях в передвижениях футболистов, борьбе, контроле мяча и других новшествах.

Ранее стало известно, что технология HyperMotion будет доступна только на консолях нового поколения.

FIFA 22 станет доступна по всему миру уже 1 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia и ПК в Origin и Steam. Игра уже доступна для предзаказа.

На обложку игры попал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

matchtv.ru