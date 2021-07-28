Дыхание жизни в рисунках Юлии Кравец

Ее рисунки завораживают изысканной красотой, мельчайшей прорисовкой деталей и фотографическим реализмом с легким привкусом фантазийных мотивов. Бобруйчанка Юлия Кравец не оканчивала художественную школу, не посещала курсы изобразительного искусства. Глядя на ее работы, в это сложно поверить, но девушка самостоятельно училась рисовать. На взгляд профессионального художника, возможно, в ее картинах найдется масса огрехов, однако обычного любителя рисунки Юлии просто восхищают.

У Юлии Кравец два высших образования: факультет иностранных языков Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины и экономический факультет БГЭУ. В детстве у нее не замечалось особых художественных способностей: в школе на уроки рисования мама даже помогала доделывать в альбоме домашние задания. Зато во время учебы в вузе талант начал расцветать.

– Если хочешь, считаю, можешь на­учиться всему. Я очень благодарна родителям за то, что всегда поддерживали все мои идеи и увлечения. Люди отмечают, что за эти годы я стала рисовать гораздо лучше. И это без чьей-либо помощи. Раньше на работу могла потратить три дня, теперь рисую похожую за пару часов. А если слишком легко, надо усложняться. Равняюсь на саму себя, на собственные результаты. Я никогда не мучаюсь, что мне нарисовать, не надо долго думать об этом или ждать вдохновения. Взяла карандаш – и спокойно, легко рисую. Творческих кризисов у меня тоже не бывает. Вижу какую-то тему, и мне надо ее достичь, сама подбираю технику, стили в работе. Было бы комфортное место, куда бумагу положить, – и больше ничего не нужно. У меня сейчас набралось две папки с набросками, где линиями намечены будущие рисунки, – говорит молодая художница.

В творческих работах Юлии Алексеевны преобладает графика, в выразительных сюжетах – животный мир и портреты людей (актеров, певцов, знакомых и друзей, придуманных персонажей), архитектура и философские направления. Художница часто рисует птиц и животных в симбиозе с людьми, как будто «играя» на их сходствах и противоположностях. Лошадь и ковбой (из иллюстраций к компьютерным играм), орел и мужчина с хищным взглядом, олени и нежная девушка. Юлия пытается разобраться в религиозных символах, нравится ей использовать в картинах христианскую символику, хотя признается, что сама атеистка. Но любит «копаться» во всем таинственном, мистическом и изучать.

– Рисунки должны быть либо просто красивыми (если нет глубокого значения), либо понятными. Я не люблю работы, в которых не улавливаешь смысла. Картина, по-моему, должна быть «чита­емой», не пустой, – уверена Юлия.

У талантливой бобруйчанки много иллюстраций покупали в Америку (об индейцах, боевом искусстве апачей), был опыт работы художником в Объединенных Арабских Эмиратах (рисовала все, что связано с историей этой страны). Была возможность остаться и продолжать там работать, но «родные березки оказались милей», и Юлия вернулась в Беларусь. Сейчас рисование – хобби для души. Около года назад девушка стала заниматься еще и музыкой, учиться играть на пианино. В планах – развивать художественную технику, заняться скульптурой. В общем, Юлия Кравец – разносторонний интересующийся человек по жизни, она уделяет много внимания саморазвитию.

Запоминающиеся рисунки художницы бобруйчане могли видеть на выставках во Дворце искусств. В 2019 году представили экспозицию под названием «Вдохновение» (позже она с успехом прошла и в краеведческих музеях в Сычково и Глуске), в 2020-м – выставку работ «Птушкі Беларусі», приуроченную к Году малой родины, нынешней весной – «Женские образы». На фестивале ArtFest Юлия с картиной на тему COVID-19 «Противостояние», на которой изобразила средневекового «чумного» доктора и девушку в белом платье, заняла первое место в области.

В сентябре-октябре Юлия Кравец при поддержке отдела художественного творчества Дворца искусств планирует принять участие в республиканском конкурсе на лучший культурный проект патриотической тематики, который проводит Министерство культуры РБ. Работы бобруйская художница готовила для номинации «Лепшы твор графікі патрыятычнай тэматыкі». Для каждого из трех конкурсных рисунков Юлия продумывала сюжет, вкладывает в них особый смысл.

«Опаленная войной». Великая Отечест­венная война – это общее прошлое всех славянских народов, история, которая нас объединяет. На рисунке девушка в форме пишет письма. Это списки всех городов и деревень, которые были уничтожены нацистами во время войны. На фоне виднеется современная Беларусь, а белый аист несет василек как символ надежды, мира и спокойствия. Письма девушки – словно послание в светлое будущее новому поколению: «Помните и не допустите такого вновь».

«Васильки все равно будут летать». Я очень люблю самолеты. Полет, небо, высота – что-то особенное. У меня вообще много рисунков, связанных с самолетами и летчиками. Я всегда была вне политики, но спокойно смотреть на события нынешнего времени трудно. Когда для наших самолетов «закрыли» небо других стран, стало очень обидно за своих, за обычных людей, которые страдают от несправедливых санкций. Не могла не отразить эту тему в своих работах. Когда слушала новости, у директора «Белавиа» была фраза: «Васильки все равно будут летать над Беларусью», и я использовала ее для названия рисунка на конкурс.

«Письма». На территории исторической Бобруйской крепости меня поразил величественный собор, полностью отстроенный, который как отображение нового времени возвышается над разрушенными стенами. Журавли символизируют души солдат, которые погибли, защищая крепость. Возможно, в храме идет молебен об их упокоении. Белые треугольники писем – послание в ­будущее.

Маргарита Бушуева.