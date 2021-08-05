Двойники и двойняшки знаменитых зданий Бобруйска

Первая неделя августа во всем мире посвящается близнецам. В эти дни проходят фестивали и встречи, которые проводятся в их честь. День Близнецов считается одним из наиболее значимых международных праздников. Но двойняшки есть не только среди людей. Сегодня речь пойдет о дублерах в архитектуре нашего города.

Двойники и двойняшки

Нет-нет, да и сравнят на просторах интернета некую токийскую многоэтажку с нашей девятиэтажкой на углу Минской и Пушкина. А ведь похожи они только отдаленно некоторыми элементами. Поэтому автора ее проекта бобруйского архитектора Владимира Павловича Галущенко обвинять в компиляции не следует – в творчестве так бывает, что одинаковые решения приходят к разным авторам. Другое дело, когда берутся одинаковые типовые проекты и по ним возводятся здания. В результате такого выбора и появляются близнецы-братья и близнецы-сестры.

Кто еще не знает, что наша гостиница «Бобруйск» построена по типовому проекту и внешне схожа, как два кирпича в кладке, с брестским отелем? Просто у нас усилиями небезразличного главного архитектора города Геннадия Алексеевича Проволовича была надстроена еще башенка, а по-научному – бельведер (фото 1, 2). Но особенно развивалось родственное строительство после войны, когда нужно было решать остро стоявшую жилищную проблему. И поэтому во многих советских городах возникли целые микрорайоны «хрущевок», а затем «брежневок», возведенных индустриальным методом, что дало Эльдару Рязанову повод обыграть сей факт в комедии «С легким паром…».

Единообразие начиналось с армии

Но первоначально типовое строительство появилось, как и положено, в армии. Причем в наших краях оно началось с … храмов. Посещая несколько лет назад дворец Румянцевых-Паскевичей в Гомеле, увидел в музейной экспозиции макет церкви – копии нашего Свято-Георгиевского храма, что открывает улицу Минскую. Оказывается, на окраине города на Соже в 1905 году на средства казны при содействии бывшего военного министра Куропаткина и под руководством начальника Бобруйской инженерной дистанции полковника Георгия Львовича Кюстера тоже была построена … церковь Святого Георгия, вмещавшая 700 человек (фото 3, 4).

Просто наша, возведенная годом ранее на эспланаде 3-го полигона между крепостью и Минским форштадтом, была заложена во имя Святого Николая Чудотворца и свое нынешнее имя приобрела позднее. Почему же два храма появились по одному проекту? Как представляется, дело в принадлежности их частям одной 40-й пехотной дивизии, которые дислоцировались в Бобруйске (157-й Имеретинский и 158-й Кутаисский пехотные полки) и в Гомеле (160-й Абхазский пехотный полк) и, конечно, в выборе единого для двух церквей проекта, строил которые один и тот же инженер Кюстер.

Не исключено, предполагалось, что опыт возведения храма в нашем городе на Березине будет с пользой применен и в Гомеле. Так оно, конечно, и было, но, тем не менее, на одном историческом фото гомельского двойника сохранилась анонимная надпись «Копия не сходится с оригиналом…». Да и последующая судьба церкви в областном центре была менее удачной, чем нашей: в 1930-е в здании располагался городской физкультурный клуб, а в 1961-м оно было снесено.

Унификация до революции и после

Безусловно, привязка готовых проектов, апробированных на практике, удешевляла строительство по ним. Поэтому повторением воплощения их в жизнь занимались на неоглядных просторах всей Российской империи. Скажем, железнодорожный мост в Сумах на Украине и дореволюционный такой же мост в Бобруйске тоже были близнецами-братьями. Правда, разрушительные войны в наших краях то и дело видоизменяли его очертания, а после Великой Отечественной наш мост стал заметно другим (фото 5, 6).

Или вокзал в российском Златоусте – не напоминает ли он наш вокзал станции Березина? Если сравнивать их вид сегодня, то можно заметить если не руку одного автора, то заимствование определенных творческих идей (фото 7, 8).

Уже говорилось о самом известном в нашем городе двойнике – гостинице «Бобруйск». Но есть примеры и других буквально архитектурных клонов. Например, наше училище олимпийского резерва и Молодечненское музыкальное училище (фото 9, 10).

Или здание пожарной части на улице Октябрьской нашего города весьма похоже на аналог в Рогачеве того же назначения (фото 11, 12).

А еще санаторные корпуса и сооружения у нас на берегу Березины и в Ждановичах под Минском тоже построены по одинаковым проектам (фото 13, 14).

А уж о близнецах-братьях среди кинотеатров говорить можно долго. Такой, как у нас, «Мир» есть, например, в Минске. Немало их было и на всей территории СССР, только с другими названиями: в Ленинграде «Восход», а в Гомеле «Октябрь», в Речице «Беларусь», а в Темрюке «Тамань» (фото 15, 16).

Но самым крупным близнецом в нашем городе является, пожалуй, Дворец искусств. Причем его братец живет недалеко – в Могилеве и имеет статус областного Дворца культуры ( фото 17, 18).

Словом, мир тесен и всё в нем в тесном единении. Что уж говорить о людях, которые по природе своей – все братья и сестры!