Двое бобруйчан угнали «Пежо» и попытались скрыться

В дежурную часть милиции обратился 34-летний бобруйчанин с заявлением, что его автомашину «Пежо», стоявшую около дома на улице Октябрьской, угнали.

Оперативники выяснили, что автовладелец незадолго до этого познакомился с двумя молодыми людьми 19 и 23 лет и пригласил к себе домой выпить. В момент застолья он уснул, а гости, взяв ключи от его автомобиля, решили покататься по городу.

В ходе оперативных мероприятий автомашина была обнаружена возле дома по улице Минской. В ней также находились и угонщики в сильной степени алкогольного опьянения.

В результате освидетельствования содержание алкоголя у водителя показало 2,7 промилле.

Ранее подозреваемые к уголовной ответственности не привлекались, однако один из них более 40 раз привлекался к административной ответственности, как по линии гаи, так и за мелкие хищения, хулиганства и распитие спиртных напитков в общественных местах.

По факту угона следователями возбуждено уголовное дело.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

Татьяна Горбанюк

Фото управления ГКСЭ по Могилевской области