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Движение троллейбусов от Шмидта до Октябрьской будет приостановлено 5 и 6 мая

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Движение троллейбусов от Шмидта до Октябрьской будет приостановлено 5 и 6 мая

5 и 6 мая в связи с проведением работ по асфальтированию ул. Минской перевозка пассажиров троллейбусами на участке от о.п. «ул. Шмидта» до о.п. «ул. Октябрьская» осуществляться не будет.

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