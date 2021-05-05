Движение троллейбусов от Шмидта до Октябрьской будет приостановлено 5 и 6 мая
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5 и 6 мая в связи с проведением работ по асфальтированию ул. Минской перевозка пассажиров троллейбусами на участке от о.п. «ул. Шмидта» до о.п. «ул. Октябрьская» осуществляться не будет.
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