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Фотофакт

Движение транспорта около кольцевой развязки затруднено. На Минской продолжают ремонт дороги

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Движение транспорта около кольцевой развязки затруднено. На Минской продолжают ремонт дороги

Троллейбусы по маршрутам №1, №2 на данный момент не останавливаются на остановочном пункте «Кожкомбинат». Спецтехника перетягивает «рогатый» транспорт до кольцевой развязки.

Фото Виктора Чабана

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