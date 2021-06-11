Две женщины представились сотрудницами здравоохранения и продали бобруйчанке два одеяла за 200 рублей – она обратилась в милицию.

- Две незнакомые женщины, представившиеся сотрудницами здравоохранения, пришли к бобруйчанке домой и сказали, что продают три одеяла за 300 рублей. После отказа незнакомки продолжили уговоры и предложили ей купить два одеяла за 200 рублей. Хозяйка согласилась, - рассказала главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

Эксперты провели судебную товароведческую экспертизу и установили, что стоимость приобретенных одеял составляет 76 рублей.

Отдел милиции Ленинского района г.Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома проводит по данному факту проверку.

- Во избежание негативных последствий не стоит совершать покупки у незнакомых лиц вне официальных торговых объектов, в обратном случае вы рискуете стать жертвой злоумышленников, - напоминают судебные эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.