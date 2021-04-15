Два пожара произошли ночью в Бобруйске

Как сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, два пожара произошли 15 апреля в Бобруйске примерно в одно и тоже время.

- По неустановленной пока причине в 3.30 загорелся двухквартирный жилой дом на ул. Павлова. Хозяйка одной из квартир проснулась от треска горящего шифера и разбудив мужа и соседей, поспешила эвакуироваться. Никто не пострадал. В результате пожара частично уничтожена кровля и перекрытия, повреждено имущество во второй половине дома, - рассказала Ольга Нехороших.

Через 20 минут спасатели спешили на ликвидацию пожара на пер. Тургенева. Дом горел открытым пламенем. На улице их встречала 51-летняя дочь хозяйки. Когда начался пожар, она проснулась от запаха дыма, и так как пути эвакуации были отрезаны огнем, спаслась через окно и не пострадала.

Дом практически испепелен - уничтожена кровля по всей площади, частично перекрытия, стены и имущество. Причина пожара устанавливается.