Духовный вечер пройдет в центре «Покрова»

Духовный вечер «В каждом сердце есть храм» пройдет 16 апреля в центре «Покрова» Бобруйска. Как сообщили в Бобруйской епархии, он состоится после вечерней службы в 18.00.

Вечер пройдет в общении с прихожанами и гостями, будут исполнять духовные песнопения, читать стихотворения.