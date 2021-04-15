Духовный вечер пройдет в центре «Покрова»
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Духовный вечер «В каждом сердце есть храм» пройдет 16 апреля в центре «Покрова» Бобруйска. Как сообщили в Бобруйской епархии, он состоится после вечерней службы в 18.00.
Вечер пройдет в общении с прихожанами и гостями, будут исполнять духовные песнопения, читать стихотворения.
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