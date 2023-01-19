Духовность начинается с воспитания. Земляки о значимости для них государственной награды «За духовное возрождение»

По итогам 2022 года в Беларуси присуждено четыре премии «За духовное возрождение». Среди удостоенных высокой награды бобруйчане Василий БАРАНЧУК, директор духовно-просветительского центра прихода храма в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы в Бобруйске, и настоятель прихода этого храма протоиерей Виктор ТОЛОХ, награжденные за большой вклад в укрепление духовных ценностей, культурное и моральное воспитание детей и молодежи. Мы поговорили с земляками о значимости для них государственной награды, приходе к вере и духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

Отметим, что духовно-просветительский центр, который назван в честь святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы, существует уже 15 лет. Это уникальный опыт совмещения классов начальной общеобразовательной школы на базе гимназии №3 и духовно-­просветительского центра. Есть и подготовительный класс. Обучение здесь бесплатное. Помимо счета и письма, ребенок постигает азы православия и обучается навыкам христианской жизни. Сегодня здесь обучаются 72 ученика. Воскресную школу при духовно-­просветительском центре посещают 130 ребят, а также их родители и просто прихожане. При центре много объединений по интересам – от рукоделия до хора. Особое место занимает православный театр «Убрус» – он насчитывает 80 актеров. В его репертуаре уже около 30 спектаклей, не считая утренников к праздникам. К слову, в прошлом году театр удостоен благодарности Патриаршего Экзарха.

– Что значит для вас получение премии «За духовное возрождение»? Поделитесь, пожалуйста.

Протоиерей Виктор Толох:

– Эта награда предполагает деятельность тех, кто здесь когда-то трудился, трудится и будет трудиться на поле духовного воспитания молодежи. И я очень рад за весь коллектив нашего духовно-­просветительского центра. Приятно, что от Главы государства не ускользнули наши скромные труды. Любая награда – это какой-то аванс. Нам поставлена некая планка, которую мы не должны опускать. Нужно еще больше трудиться – во всяком случае так это должно восприниматься.

Василий Баранчук:

– Я поблагодарил президента за доверие, которое проявлено к нашему центру, всему коллективу и Бобруйску. Потому что это первая такая премия в нашем городе. Эту награду я посвящаю покойному отцу Алексею Коноплеву – это была его идея создать духовно-просветительский центр, здание которого нам передали в 2004 году. А первый православный класс здесь открылся в 2007-м. Эта награда повышает уровень нашей работы и подстегивает нас на достижение еще больших результатов.

– С чего, на ваш взгляд, начинается духовное возрождение?

Протоиерей Виктор Толох:

– Конечно же, с воспитания. Государство заботится о военной, продовольственной, технологической, экономической безопасности. Но в ряду этих категорий духовная безопасность самая важная. Потому что, если каждый, кто проживает на территории нашей страны, является ее гражданином, будет стараться воспитывать в себе высокие духовные ценности, такую страну будет невозможно победить. Мы сейчас видим, что происходит: нам всячески пытаются извне навязать ценности, которые совершенно несвойственны ни нашему менталитету, ни нашему национальному характеру. Мы должны всячески беречь свою национальную индивидуальность, гордиться тем, что есть у белорусов. Потому что мы – открытый, честный, порядочный и бесстрашный народ, который беззаветно любит свою Родину. И нам нужно еще больше это укреплять в людях. И духовное воспитание на основе традиционных ценностей, которые веками вырабатывались в жизни нашего народа, должно начинаться с самого раннего возраста.

Василий Баранчук:

– Мы сейчас много говорим о патриотическом воспитании молодежи. Но патриотизм не может быть без духовности. И взращиваться он должен именно на этой основе. 1030 лет назад в Полоцке была создана первая епархия на территории современной Беларуси. И мы должны возвращаться ко всему доброму и хорошему, что было у наших предков, воспитывать подрастающее поколение на исконных ценностях и традициях белорусского народа.

– Как участие в православном театре помогает детям постигать основы духовности?

Протоиерей Виктор Толох:

– Последние спектакли нашего театра посвящены житию белорусских святых. И дети в процессе подготовки к ним совершают паломничества по местам славы и молитвенных трудов святых, прикасаются к их жизни, подвигу. И конечно, я думаю, это оставляет в их душах след. Потому что воспитать человека можно только на примере. Когда ребенок видит пример чьей-то жизни, он хочет ей подражать. Тогда можно вести разговор о воспитании.

– А как вы сами пришли к вере в свое время?

Василий Баранчук:

– Меня к вере привела жена. Это было начало 1990-х. Я стал посещать Свято-Николо-Софийский храм на улице Шмидта, познакомился с отцом Алексеем Коноплевым, настоятелем церкви. Затем мы стали с женой поститься, исповедоваться, причащаться. Мы повенчались. Без храма не представляю свою жизнь, чем больше там бываешь, тем больше туда тянет. Так я и строю свою жизнь на духовных принципах белорусского народа и христианских заповедях уже 30 лет.

Протоиерей Виктор Толох:

– К вере я пришел в раннем детстве, когда мне было четыре года. Мы жили с родителями в Сыктывкаре, в Коми АССР. Там храмов не было. Да в те времена родители и сами не решались бы ходить в храм. А когда я приезжал к бабушке в деревню недалеко от города Барановичей (Брестская область), она всегда водила меня в церковь, учила молиться. И уже в детстве в возрасте 4-5 лет я понял, что хочу стать священником. Хотя впоследствии я избрал другой путь – получил специальность техника лесного хозяйства. Но Господь, видя мою детскую мечту, привел меня к этому служению. Хочу сказать, что, уже взрослея, я осознал, что священство – это тяжелый путь. По сути, священник не всегда принадлежит самому себе. Это путь отречения от самого себя. Надо очень многим в жизни жертвовать.

– Какая для вас главная задача как настоятеля храма при духовно-­просветительском центре?

Протоиерей Виктор Толох:

– Очень хочется, чтобы время, которое наши ученики здесь проводят (с первого по четвертый класс) и, конечно, учащиеся воскресной школы, не стало для них напрасным. Чтобы семена веры, которые мы стараемся посеять в их душах, дали свои всходы. Чтобы они всю жизнь оставались настоящими христианами, а значит, настоящими людьми.

– Какие у вас планы по дальнейшему развитию учреждения?

Василий Баранчук:

– Я надеюсь, что наша награда будет способствовать еще большему сотрудничеству между управлением образования, гимназией №3 и приходом в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Хотелось бы найти меценатов и пристроить еще одно здание, чтобы со временем количество классов увеличилось – в лучшем варианте до 11, но хотя бы до 9, так как к нам обращаются многие родители. Ну и, конечно, улучшать качество нашей работы с детьми.

Людмила Любимцева