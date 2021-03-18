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Происшествия

ДТП в Бобруйском районе: спасен водитель

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ДТП в Бобруйском районе: спасен водитель

17 марта в 18.31 бобруйским спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с наличием пострадавшего на автодороге возле деревни Сычково Бобруйского района. О произошедшем сообщил очевидец.

По прибытии подразделений МЧС к месту вызова, было установлено, что при спуске с автомобильной развязки грузовой «Мерседес» с полуприцепом опрокинулся через левый бок. В автомобиле был заблокирован водитель. 

Работники МЧС – старший инструктор-спасатель прапорщик внутренней службы Антон Гончаров, мастер связи младший сержант Игорь Бутовский и старший пожарный-спасатель прапорщик Дмитрий Лагойко – при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя из авто и передали медикам. После осмотра с травмами различной степени тяжести мужчина был доставлен в больницу.

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