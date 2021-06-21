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ДТП в Бобруйском районе: пострадали три человека

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ДТП в Бобруйском районе: пострадали три человека

19 мая около 9 часов утра в Бобруйском районе 60-летний житель Брянской области Российской Федерации, управляя автомобилем Kia Rio по автодороге Минск – Гомель, совершая поворот налево на перекрестке с автодорогой Подъезд №2 к городу Бобруйску, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Opel Astra, двигавшимся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель Kia Rio, а также два пассажира Opel Astra (34-летняя и 18-летняя жительницы Минска) с травмами госпитализированы.

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