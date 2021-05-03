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Происшествия

ДТП в Бобруйском районе: пострадал мотоциклист

mogilev.mvd.gov.by 99 0

ДТП в Бобруйском районе: пострадал мотоциклист

2 мая в 16:30 вблизи деревни Маяк Бобруйского района 23-летний житель деревни Каменка, управляя мотоциклом «Минск» по автодороге Граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию перед впереди двигавшимся попутно автомобилем Hyundai Elantra, водитель которого стал снижать скорость, в результате чего совершил столкновение с иномаркой.

Как итог, мотоциклист с серьезными травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

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