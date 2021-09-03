Древняя карликовая звезда найдена в Млечном Пути

В галактике Млечный Путь обнаружили необычный объект, который по характеристикам не похож ни на звезду, ни на планету. Он очень близко к Земле - на расстоянии 50 световых лет, сообщает "Мир 24" со ссылкой на Astrophysical Journal Letters.

Объект предварительно идентифицировали как коричневый карлик. Он сформировался как звезда, но ему не хватило массы, чтобы вызвать термоядерный синтез - процесс, способствующий выделению огромного количества энергии и тепла. По своим свойствам карлики напоминают газовые планеты, такие как Юпитер.

Объект в Млечном Пути назвали The Accident (в переводе - "авария"). Новое исследование показало, что он еще более необычен, чем думали астрономы.

Коричневые карлики могут быть в 80 раз больше Юпитера, но их масса во много раз меньше солнечной. В течение своей жизни они медленно тускнеют, пока не превращаются в тусклые красные или фиолетовые "угли". Ученые обнаружили около 2 тыс. таких объектов в Млечном Пути с помощью инфракрасных телескопов. The Accident был открыт случайно: он пролетел перед телескопом, когда астрономы наблюдали за другой группой космических объектов.

The Accident оказался не похож на других коричневых карликов. В одних длинах инфракрасных волн он казался тусклым, как очень старый объект, в других - ярким, как молодой и горячий.

Ученые провели дополнительные исследования. Как выяснилось, объект движется очень быстро. Он летит к нашей галактике со скоростью 800 тыс. км/ч, что намного превосходит скорость обычных коричневых карликов. По мнению экспертов, это показывает, что The Accident очень древний и в течение миллиардов лет подвергался воздействию гравитации более крупных объектов.

Кроме того, он содержит мало метана, в отличие от других объектов такого рода. Это говорит о том, что The Accident сформировался 10-13 млрд лет назад, когда Млечный Путь был почти полностью заполнен водородом и гелием, но был почти лишен углерода. Следовательно, The Accident, вероятнее всего, более чем в два раза старше других известных коричневых карликов.