Драникам придадут статус историко-культурной ценности

Министерство культуры Беларуси предложило присвоить статус историко-культурной ценности блюдам из тертого картофеля (драникам, картофельным блинам, бабке). Республиканский научно-методический совет по вопросам историко-культурного наследия поддержал это предложение ведомства.

- Перед тем как вынести вопрос на обсуждение, традиция была изучена и зафиксирована на всей территории Беларуси, было собрано 235 народных рецептов, - отметили в Минкульте. - В ближайшее время этот «объект наследия» внесут в Государственный список историко-культурных ценностей.

– В семье каждого белоруса на столе бывают драники, «бабка» и другие блюда, которые стали своеобразным гастрономическим брендом нашей страны. Широкое распространение блюд из тертой картошки , как особенность белорусской кухни, сформировалось в конце 19-го века и сохраняется до нынешнего времени, - отметил замминистра культуры Сергей Саракач.