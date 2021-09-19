Дожди пройдут на большей части Беларуси 20 сентября
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В Беларуси 20 сентября ожидаются дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет холодная погода, облачно. На большей части территории пройдут дожди, по востоку местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер ожидается северо-восточный, северный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла, днем - от плюс 5 до 11 градусов.
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