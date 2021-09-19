2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Погода

Дожди пройдут на большей части Беларуси 20 сентября

72 0

Дожди пройдут на большей части Беларуси 20 сентября

В Беларуси 20 сентября ожидаются дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет холодная погода, облачно. На большей части территории пройдут дожди, по востоку местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер ожидается северо-восточный, северный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла, днем - от плюс 5 до 11 градусов.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »