Дожди и порывистый ветер. Погода на 30 апреля
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Фотографии: pixabay.com / cp17
В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут дожди, днем местами грозы. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 4-9 м/с, в дневные часы с порывами до 14 м/с, в отдельных районах - до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля, днем будет от плюс 13 по северу до 20 градусов тепла по югу.
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