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Дожди и порывистый ветер. Погода на 26 мая

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Дожди и порывистый ветер. Погода на 26 мая

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром временами пройдут дожди, местами сильные дожди. Днем преимущественно по северо-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется переменных направлений 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла.

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