Дожди и грозы. Погода на 5 мая
85 0
0
Фотографии: pixabay.com / phtorxp
В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, в дневные часы местами - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля. Днем будет 12-18 градусов тепла, по югу - до плюс 21.
0
Читайте
также
также
-
В преддверии Радуницы работа городского общественного транспорта изменится
-
Дожди и грозы. Погода на 5 мая
-
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь проведут приемы граждан посредством телефонной связи
-
Автомобильное топливо подорожает на 1 копейку с 4 мая
-
Оранжевый уровень опасности сохранится 4 мая из-за усиления ветра
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости