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Погода

Дожди и грозы. Погода на 5 августа

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Дожди и грозы. Погода на 5 августа

В четверг ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные. Днем во многих районах прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер будет переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 11-17 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 18 градусов по северу до плюс 27 по юго-востоку страны.

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