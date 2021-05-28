Дожди и грозы. Погода на 29 мая
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В субботу будет переменная облачность. Ночью преимущественно по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер будет северо-западный, северный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 5 по северо-западу до плюс 14 градусов по юго-востоку страны. Днем воздух прогреется до 16-21 градуса тепла.
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