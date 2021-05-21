Дожди и грозы. Погода на 22 мая

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью местами по западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами по северо-западу возможны сильные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, днем местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - от плюс 14 по северо-западу до 23 градусов тепла по юго-востоку.