Дожди и грозы. Погода на 19 мая
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В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит плюс 7-13 градусов. Днем воздух прогреется до 12-18 градусов. По востоку ночью будет 14-15 градусов, днем - 19-21 градус тепла.
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