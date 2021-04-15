Дожди и грозы. Погода на 16 апреля
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В пятницу ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-восточный, восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет плюс 4-9 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 8 по юго-западу до плюс 16 градусов по северо-востоку.
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