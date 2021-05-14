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Дожди и грозы. Погода на 15 мая

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Дожди и грозы. Погода на 15 мая

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами - грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 3-8 м/с, днем при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов выше нуля, днем - 17-22 градуса тепла.

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