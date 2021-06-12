Дожди и грозы. Погода на 13 июня
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В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны прогнозируется слабый туман. Ветер будет южный с переходом на северо-западный порывистый. Днем местами по западу ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-16 тепла, днем - от плюс 17 до 23 градусов.
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