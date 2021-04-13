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Дожди и до 17 градусов тепла. Погода на 14 апреля

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Дожди и до 17 градусов тепла. Погода на 14 апреля

В среду будет преобладать облачная погода. Временами будут идти дожди, в ночные и утренние часы по западным районам возможен мокрый снег. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с, по Брестской и Гродненской областям с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - от плюс 4 по западу до 17 градусов тепла по юго-востоку.

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