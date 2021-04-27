0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Дождь с мокрым снегом. Погода на 28 апреля

75 0

Дождь с мокрым снегом. Погода на 28 апреля

В среду будет облачно с прояснениями. Местами по северо-восточной части страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2. Днем будет 7-13 градусов тепла, в юго-западных районах - до плюс 15.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿