Дождь с мокрым снегом. Погода на 28 апреля
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В среду будет облачно с прояснениями. Местами по северо-восточной части страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2. Днем будет 7-13 градусов тепла, в юго-западных районах - до плюс 15.
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