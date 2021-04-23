Дождь и мокрый снег. Погода на 24 апреля

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 3 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 4-10 градусов.