Дождь и мокрый снег. Погода на 24 апреля
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В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 3 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 4-10 градусов.
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