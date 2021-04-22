Дождь и мокрый снег. Погода на 23 апреля
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В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части Могилевской, Гомельской областей, на остальной территории местами, днем во многих районах страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. В дневные часы местами прогремят грозы. Ветер будет юго-западный, западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в ночные часы будет от нуля до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.
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