Дождь и мокрый снег. Погода на 2 апреля

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 4-10 градусов.