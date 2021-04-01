Дождь и мокрый снег. Погода на 2 апреля
160 0
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 4-10 градусов.
также
-
График отключения горячей воды в период ремонтной кампании 2021 года
-
Дождь и мокрый снег. Погода на 2 апреля
-
Это обманчивое 1 апреля… Над чем смеялись, чему улыбались наши предки
-
Облачно с прояснениями и до +19°С. Погода на 1 апреля
-
Сделаем любимый город краше вместе! В Бобруйске стартует месячник по уборке, благоустройству и озеленению городских территорий