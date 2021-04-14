Дождь, грозы, слабый туман. Погода на 15 апреля

В четверг будет преобладать облачная погода. Временами пройдут дожди, ночью и утром по западу республики возможен мокрый снег. Днем местами по востоку страны ожидаются сильные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер северо-восточный, северный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 2-8 градусов. Днем будет от плюс 6 по северо-западу до 16 градусов тепла по юго-востоку страны.