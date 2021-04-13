Дороги Беларуси: что запланировано госпрограммой на текущую пятилетку

Постановлением Совета Министров от 9 апреля 2021 года №212 утверждена государственная программа "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.

Программа разработана для улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования на основе роста привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру для удовлетворения потребностей экономики и общества в транспортных связях.

В программу включены две подпрограммы: "Республиканские автомобильные дороги" (задачи - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, а также повышение качественных показателей республиканских автодорог) и "Местные автомобильные дороги" (улучшение состояния местных автомобильных дорог).

Согласно первой подпрограмме, запланированы ремонт и реконструкция не менее 809,6 км республиканских автодорог, повышение несущей способности их дорожного покрытия до 11,5 т на ось, а также увеличение скоростного режима на протяжении не менее 1,78 тыс. км. Кроме того, в планах реконструкция и возведение 509,6 км таких дорог, в том числе по параметрам I категории - 272,7 км, и почти 8,2 тыс. пог.м дорожных сооружений на этих дорогах.

Что касается мероприятий второй подпрограммы, то на местных автомобильных дорогах планируется выполнить работы по поддержанию их транспортно-эксплуатационных показателей, отремонтировать, реконструировать и возвести не менее 7 тыс. км таких дорог, из них по новым технологиям - не менее 138 км. Также в планах ремонт и реконструкция 137 дорожных сооружений протяженностью около 4,2 тыс. пог.м.

На реализацию программы потребуются средства в размере Br10 552 470 504,8.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.