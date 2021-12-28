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Общество

Дом семейного типа Варичевых поздравили с наступающим Новым годом

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Дом семейного типа Варичевых поздравили с наступающим Новым годом

Сегодня, в рамках благотворительной акции «Наши дети» глава администрации Первомайского района Виталий Власевич и депутат Палаты представителей Вера Широкая, начальник отдела по образованию администрации Первомайского района Лилия Тарасевич и заместитель генерального директора по идеологической работе ОАО «Белшина» Сергей Дривило посетили детский дом семейного типа Варичевых. Гости поздравили детей с наступающим Новым Годом и пожелали только самых радостных и светлых дней, здоровья, благополучия, а также вручили подарки.

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