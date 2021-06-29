Дождь с грозой и до 23 градусов тепла. Погода в Бобруйске на 29 июня
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Автор текста: Елизавета Николайчик
Сегодня в Бобруйске преимущественно облачно с пояснениями, днем и вечером возможен дождь с грозами. Вероятность осадков 81%. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Погода».
Ветер днем северо-западный умеренный, ночью облачно – без осадков, ветер тихий.
Температура воздуха днем +21С°...+23С°, вечером +19С°...+21С°, ночью до +18С°.
Влажность воздуха 66%.
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