Дождь с грозой и до 23 градусов тепла. Погода в Бобруйске на 29 июня

Сегодня в Бобруйске преимущественно облачно с пояснениями, днем и вечером возможен дождь с грозами. Вероятность осадков 81%. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Погода».

Ветер днем северо-западный умеренный, ночью облачно – без осадков, ветер тихий.

Температура воздуха днем +21С°...+23С°, вечером +19С°...+21С°, ночью до +18С°.

Влажность воздуха 66%.