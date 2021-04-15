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Общество

Доходчиво о важном. На Бобруйском машзаводе прошел День информирования

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Доходчиво о важном. На Бобруйском машзаводе прошел День информирования

Производственный травматизм и охрана труда. Оперативная обстановка в области. Предупреждение гибели и травматизма детей. Палы травы. Безопасные праздники. О вакцинации против COVID-19. Сохранение исторической памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Эти вопросы были рассмотрены в ходе Единого дня информирования, который сегодня прошел в ОАО «Бобруйский машиностроительный завод». Перед трудовым коллективом предприятия выступили начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Татьяна Горбачева, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Татьяна Зекова, начальник Бобруйского ГРО ЧС полковник внутренней службы Андрей Бабин и главный врач Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии Дмитрий Лайтер.

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