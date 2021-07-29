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До 30 градусов жары. Погода на 30 июля

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До 30 градусов жары. Погода на 30 июля

В пятницу будет переменная облачность. Ночью по восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер будет западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 14-20 градусов, в дневные - от плюс 22 по северо-западу до плюс 30 градусов по юго-востоку страны.

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