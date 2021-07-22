До +27°С ожидается в Беларуси 22 июля
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До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 22 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг ожидается переменная облачность, будет без осадков. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 м/с, по юго-востоку с порывами до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, местами - плюс 7-9. Днем будет 21-27 градусов тепла.
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