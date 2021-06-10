До +27°С и порывистый ветер. Погода на 11 июня

В пятницу будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В дневные часы при грозах местами возможны сильные дожди и град. Ветер будет северный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами до 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 10-16 градусов. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов.