До +27°С и порывистый ветер. Погода на 11 июня
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В пятницу будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В дневные часы при грозах местами возможны сильные дожди и град. Ветер будет северный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами до 15-20 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит плюс 10-16 градусов. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов.
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