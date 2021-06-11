До +27°С и кратковременные дожди. Погода на 12 июня
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В субботу будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер ночью будет неустойчивый 2-7 м/с, днем - западный, юго-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит плюс 8-14 градусов. Днем воздух прогреется до 21-27.
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