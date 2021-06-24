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До +26 градусов прогрелась вода в водоемах Могилевской области

mogilevnews 110 0

До +26 градусов прогрелась вода в водоемах Могилевской области

Вчера на территории  Могилевской области сохранялась исключительно жаркая и засушливая погода. Среднесуточные температуры воздуха составляли +25-29°С, что на 8-12 градусов выше климатической нормы.

Температура воды на водных объектах региона утром 24 июня составляла +18-26°С, в реке  Днепр (г. Могилев)  показатель был +26°С. Средняя температура почвы на глубине 10 см 23 июня равнялась +25-+28°С.

- В дневные часы 23 июня воздух прогревался в основном до +34°С. Филиалом «Могилевоблгидромет» зафиксировано +37°С, - рассказали синоптики. - Минимальные температуры воздуха прошедшей ночью преимущественно равнялись +18-23°С.

На авиационной метеорологической станции гражданской Могилев (АМСГ) был перекрыт рекорд максимальной температуры воздуха 1981 года (+32,6°С). А вот минимальная температура, всего +2,5°С, наблюдалась в 1977 году.

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