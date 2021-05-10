До 25 градусов тепла. Погода на 11 мая

Во вторник будет теплая погода, небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с, днем по западу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 3-9 градусов, в западных районах до плюс 10-12. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.