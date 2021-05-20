До 20 градусов тепла и дожди. Погода на 21 мая

В пятницу будет переменная облачность. Ночью по северо-востоку ожидаются дожди, днем местами по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет западный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет плюс 3-9 градусов. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов.