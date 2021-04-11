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До +19°С ожидается в Беларуси 12 апреля

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До +19°С ожидается в Беларуси 12 апреля

В понедельник будет переменная облачность. Прогнозируется преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха в ночные часы будет плюс 1-6 градусов, по западу до плюс 9. Днем воздух прогреется до плюс 13-19 градусов.

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