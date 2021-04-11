До +19°С ожидается в Беларуси 12 апреля
88 0
0
Фотографии: pixabay.com / nikolai17
В понедельник будет переменная облачность. Прогнозируется преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый.
Температура воздуха в ночные часы будет плюс 1-6 градусов, по западу до плюс 9. Днем воздух прогреется до плюс 13-19 градусов.
0
Читайте
также
также
-
До +19°С ожидается в Беларуси 12 апреля
-
До +19°С и переменная облачность. Погода на 11 апреля
-
До +19°С ожидается в Беларуси 10 апреля
-
«Волосы дыбом встают от мыслей». Гиперопека или вседозволенность: как бобруйчане воспитывают детей
-
В Беларуси 9 апреля ожидается до +12°С
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости