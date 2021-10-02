До +19°С ожидается по юго-западу Беларуси 3 октября

До 19 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 3 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-восточный умеренный, по западной половине местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 4-10 градусов, по юго-востоку республики местами плюс 1-3. Днем будет плюс 12-17, по юго-западу до 19 градусов тепла.