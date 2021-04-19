До +17°С ожидается в Беларуси сегодня
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Сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-востоку кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 11-17 градусов тепла.
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