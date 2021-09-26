До +17°С ожидается в Беларуси 27 сентября
belta.by 47 0
До 17 градусов тепла ожидается в Беларуси 27 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник, 27 сентября, ожидается переменная облачность. Прогнозируется преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет северный, северо-восточный умеренный.
Температура воздуха в ночные часы составит плюс 1-7 градусов, в дневные - плюс 11-17 градусов.
также
-
До +17°С ожидается в Беларуси 27 сентября
-
До +18°С ожидается в Беларуси 26 сентября
-
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и дождей объявлен в Беларуси 24 сентября
-
Дожди и до +11°С ожидается в Беларуси 22 сентября
-
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 21 сентября