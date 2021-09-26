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Погода

До +17°С ожидается в Беларуси 27 сентября

belta.by 47 0

До +17°С ожидается в Беларуси 27 сентября

До 17 градусов тепла ожидается в Беларуси 27 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник, 27 сентября, ожидается переменная облачность. Прогнозируется преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 1-7 градусов, в дневные - плюс 11-17 градусов.

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