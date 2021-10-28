До +16°С ожидается в Беларуси 29 октября

До 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку страны местами пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 4-10 градусов, а днем воздух прогреется до 10-16.