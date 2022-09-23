Для удобства бобруйчан в городе скорректирован график уличного освещения
10 0
В связи с многочисленными обращениями граждан и решением Бобруйского городского исполнительного комитета внесено изменение в существующий график включения/отключения уличного освещения: с 5.00 и до наступления светлого времени суток в городе будут включать фонари.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Для удобства бобруйчан в городе скорректирован график уличного освещения
-
Обслуживание, цены, новинки. Итоги работы в сфере торговли за 8 месяцев подвели в Бобруйске
-
Новый сервис для пассажиров городских троллейбусов
-
Антивандальные тренажеры не пережили
-
Будут ли продолжены работы по установке бордюрного камня на пешеходных дорожках на улице Ульяновской?
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости