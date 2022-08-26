Для посетителей «Буслiка» прошла акция «В центре внимания – дети!»

К мероприятию присоединились волонтеры Первомайской районной общественной организации «Красный крест» и представители ПУ «БобруйскГАз».

Интерактивные площадки от пропагандистов позволили в преддверии школьного периода освежить в памяти у детей и взрослых азы безопасного поведения. Например, что при запахе газа нужно звонить в 104, а при пожаре 101 или 112. А также вспомнили знаки эвакуации, правила пользования газовыми и электроприборами, о поведении в многолюдных местах и на улице. Волонтеры «Красного креста» демонстрировали навыки оказания первой помощи и предлагали поучаствовать в благотворительной акции.

Спасатели заверили, что скоро в школу, и многие из школьников будут дома одни. Важно обеспечить их досуг и времяпрепровождение полезным и безопасным, пока родители трудятся.